【全12種】マクドナルド「スーパーマリオ」のハッピーセット発売　マリオやヨッシー、ピーチ姫のフィギュアが登場

日本マクドナルドは6月12日から、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットのスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を販売する。

現在公開中の任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。ハッピーセットでは、「マリオ」や「ヨッシー」、「ピーチ姫」などをモチーフにした全12種類の立体フィギュアを展開する。

ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」

ハッピーセットのおもちゃとスペシャルブックはいずれも数量限定で、なくなり次第終了する。品切れの場合は代替のおもちゃなどを提供する場合がある。また、おもちゃの種類は選べない。

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〈マリオやヨッシーなど全12種類の立体フィギュア〉

ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」では、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」など、映画に登場するキャラクターをモチーフにした全12種類の立体フィギュアを展開する。

フィギュアは、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめる仕様。手に取って動かしながら物語のシーンを想像することで、図形や空間認識への理解を深められるほか、キャラクターになりきる“ごっこ遊び”を通じて、登場人物の役割や気持ちを考える力を育み、社会性や感情表現の発達にもつながるとしている。

◆第1弾（6月12日〜6月18日）

・マリオ

・ヨッシー

・カエルルイージ

・クッパJr.

・ロゼッタ

・キャサリン

【第1弾】マリオ

◆第2弾（6月19日〜6月25日）

・キノピオ

・ピーチ姫

・クッパ

・ファイアマリオ

・ワンダークッパJr.

・チコ

【画像18点を見る】ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃ「クッパ」「チコ」「ピーチ姫」など

◆第3弾（6月26日〜）

第1弾・第2弾で登場した全12種類のおもちゃの中からいずれか1つを提供する。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどを提供する場合がある。おもちゃは選べない。

■ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」も同時発売

ほんのハッピーセットでは、スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を同時発売する。

同書では、任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を紹介するほか、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージ兄弟の成長の物語を楽しめる内容となっている。

また、迷路や絵探しも収録している。

提供期間は6月12日から約4週間を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了する。

スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」

■スマートフォン向けデジタルコンテンツも用意

ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードから特設サイトへアクセスすると、映画のギャラクシーの世界を楽しめるデジタルコンテンツを利用できる。

利用者は好きなキャラクターを選び、画面をタップすることで、そのキャラクターのショート動画を視聴できる。

〈遊び方〉

〈1〉スマートフォンで、おもちゃの箱またはスペシャルブックに記載されたQRコードを読み込む。

〈2〉キャラクターを選択し、タップするとショート動画を楽しめる。

ゲームプレイ可能期間は、6月12日午前5時〜2027年4月9日午前8時59分まで。

■権利表記

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