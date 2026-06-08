村重杏奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの村重杏奈が6月6日、自身のInstagramを更新。奇跡のショットを公開し反響を呼んでいる。

【写真】27歳元アイドル「美しすぎる」と話題の奇跡の一枚

◆村重杏奈、美ウエスト＆美肌際立つノースリーブトップス姿


村重は「村重的、奇跡の1枚」とつづり、写真を投稿。リブ素材の白のホルターネックトップス姿を披露した。トップスからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。

◆村重杏奈の投稿に反響


この投稿に「奇跡の1枚ですね」「眩しいほどの美貌」「オーラ半端ない」「美しすぎる」「可愛い」「いつも素敵ですよ」「肌綺麗ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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