週明け８日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２９３．３６ポイント（１．１８％）安の２４６６８．５９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８５．１２ポイント（１．０１％）安の８３５１．５１ポイントと４日続落した。売買代金は１９６２億１９３０万香港ドルに拡大している（５日前場は１４９８億６３８０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。５月の米雇用統計が大幅に上振れる中、年内の米利上げ観測が浮上している。ＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）では、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げする確率が６８．４％と前日の５２％から大幅に上昇した。香港の金融政策は米国に追随するため、域内金利の上昇も危惧されている。中東情勢の不透明感も重し。イランは日本時間８日早朝、イスラエルがレバノンに拠点を置く親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を続けているとして、４月の停戦発効以来初めてイスラエルにミサイル攻撃を実施した。イスラエル軍は報復措置として、トランプ米大統領の自制要請にもかかわらず、イランの軍事施設を攻撃。ＷＴＩ原油先物は８日の時間外取引で急反発している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が７．１％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が６．８％安、アルミニウム中国最大手の中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．３％安と下げが目立った。

中国アルミは本日付けでハンセン指数の構成銘柄に新規採用されている。そのほか、新規採用された銘柄群の値動きは、グローバル物流サービスの極兔速逓環球（１５１９／ＨＫ）が２．０％安、抗がん剤バイオベンチャーの百済神州（６１６０／ＨＫ）が０．２％高など。今回の定期見直しでは、ハンセン指数の構成銘柄に上記３銘柄を新規採用した。除外銘柄はなかったため、構成銘柄は９０→９３銘柄に増加している。

セクター別では、半導体が安い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が７．２％、華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が５．６％、英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が５．０％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が４．３％ずつ下落した。

非鉄・産金セクターも売られる。中国アルミのほか、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．３％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．８％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．８％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．３％安で前場取引を終えた。

半面、建機セクターはしっかり。三一重工（６０３１／ＨＫ）が５．４％高、中国龍工ＨＤ（３３３９／ＨＫ）が４．５％高、中聯重科（１１５７／ＨＫ）が３．８％高と値を上げた。業績期待が強まる。５月の建機売り上げは予想を上回り、内外の需要が引き続き好調に推移していると伝わった。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．２６％安の３９７６．８３ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。素材、医薬、インフラ関連、運輸、不動産、公益、自動車、消費なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行・保険も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）