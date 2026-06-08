みなさんは社会人になりたてのころ、30歳時点での年収目標をどのくらいに設定していたでしょうか。ソニー生命保険が、このほど実施した「社会人1年目と2年目の意識調査2026」によると、社会人2年目における30歳時点の平均目標年収が722万円と、調査開始以降で最高額を記録したことが分かりました。また、「出世したいと思わない」と答えた1、2年目の社員が全体の44%強で、中でも女性は1、2年目の社員ともに5割を超える結果となりました。



【グラフ】2年目社会人が描く30歳時点の目標年収は722万円

この調査は、生命保険事業を展開するソニー生命保険株式会社が、2026年春から働き始める社会人1年目と、就職から1年が経つ社会人2年目で、それぞれ20〜29歳の男女1000人を対象に、2026年3月にインターネットリサーチで実施したものです。今年で13回目を迎えるこの意識調査は、ネットエイジア株式会社の協力のもとで行われました。



【30歳の平均目標年収】社会人1年目は666万円、2年目が722万円

まず、30歳時点の目標年収について聞いたところ、社会人1年目では「500万円〜600万円未満」が26.2%と最多で、平均は666万円でした。一方、社会人2年目でも同じく「500万円〜600万円未満」（22.4%）が最多となったものの、「400万円〜500万円未満」（18.6%）や「1000万円以上」（13.6%）にも回答が分散。平均が722万円に達し、1年目と比べて56万円高くなっています。



社会人2年目の目標年収を男女別に見ると、男性の平均は855万円、女性の平均は588万円となりました。前年調査（2025年）と比較すると、男性は857万円から855万円へと2万円の微減となった一方、女性は543万円から588万円へと45万円の大幅増加となりました。



男女とも高水準が定着…男性857万円、女性588万円

続いて、過去の推移全体を見てみると、男性の目標年収は2025年調査時点の857万円と同水準で高止まりしており、女性は2024年調査時点の588万円と並ぶ水準になっています。



全回答者の55％強が「出世したい」

最後に、将来の出世意欲について尋ねました。



全回答者のうち、「部長」（21.7%）、「課長」（13.1%）、「役員」（13.0%）、「社長」（8.0%）を合わせた「出世したい」という人は55.8%となり、「出世したいと思わない」と答えた人が44.2%となりました。



年次別に見ると、社会人1年目では「出世したい」が合計で59.4%と比較的高いのに対し、社会人2年目では52.2%にとどまっています。



男女別・年次別に見ると、社会人1年目の男性は「出世したい」が70.0%と特に高い一方、「出世したいと思わない」女性は社会人1年目が51.2%、2年目が55.2%といずれも過半数で、他の層に比べて高くなりました。