レガシィツーリングワゴンの系譜!? スバルの新たな「ステーションワゴンEV」

スバルは、2026年4月9日に新型バッテリーEV（電気自動車）「トレイルシーカー」を正式発表しました。

スバル車ではおなじみのステーションワゴンボディに電動4WDを組み合わせ、幅広いユーザーに選ばれやすいバッテリーEVとして仕上げられています。

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新型BEV（バッテリーEV：電気自動車）となる新型トレイルシーカーは、トヨタと共同開発したBEV「ソルテラ」と同じプラットフォームを使用した、ワゴンスタイルのSUVです。

2025年10月に登場した新型ソルテラ 大幅マイナーチェンジモデルのシステムをベースに、さらなる実用性と走行性能の向上を図ったクルマです。

トレイルシーカーの外観は、EVらしいシャープなフロントデザインと、滑らかなシルエットで完成されています。

6つのシグネチャーランプや発光式の「六連星」オーナメント、そして「SUBARU」ロゴの入ったリアゲートガーニッシュが特徴的です。

さらに大型ルーフレールや前後バンパーのスキッドプレート風ガーニッシュも合わせ、「レガシィアウトバック」のようなタフなスタイリングも取り入れています。

ボディサイズは、全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm。ホイールベースは2850mmで、乗車定員は5名です。

インテリアは、ソルテラ同様に横基調のすっきりとしたデザインで、落ち着きのある空間に仕上げられています。また上級の「ET-HS」グレードには、上質なナッパレザーを使用した本革シートを採用。

運転席には14インチの大型ディスプレイが採用され、車両情報やスイッチ類をディスプレイ内に集約して操作性を向上させました。

走行面では、74.7kWの大容量リチウムイオンバッテリーの採用や、167kWの高性能前後モーターの制御および空力性能の最適化などにより、力強い走りとともに、一充電の走行距離も長くなっています。

ET-HSグレードでは627km（WLTCモード、以下同）、ベースの「ET-SS」グレードでは734kmの一充電走行距離を実現しました。

また、急速充電前にバッテリー温度を最適化するバッテリープレコンディショニングも採用され、低温時でも充電量10%から80%までの急速充電時間を約28分と短縮しています。

そしてトレイルシーカーの大きな魅力が、619〜633リットルという広々とした荷室容量です。

ベース車であるソルテラの452リットルから大幅に拡大されており、クラス最大級の荷室空間に仕上げられました。

アウトドアやアクティビティなど、多くの荷物を積載するシーンでも重宝するでしょう。

安全装備面では、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を標準装備。さらには、ハンズオフで渋滞の疲れを軽減する「Advanced Drive」や駐車時の運転操作をクルマが支援する「Advanced Park」なども搭載されています。

新型トレイルシーカーの販売価格（消費税込）は539万円から638万円。

ステーションワゴンらしい積載性とスタイリッシュなデザイン、さらにはスバルのAWD技術を活用したシステムで、これまでスバルが販売してきた「レガシィツーリングワゴン」やレガシィアウトバックの現代解釈版ともいえます。

新型トレイルシーカーの今後の販売推移からも目が離せません。