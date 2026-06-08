AKB48メンバー、しいたけ焼売・肉まん…手作りのせいろ蒸し料理に反響「本格的でびっくり」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/06/08】AKB48の岩立沙穂が6月6日までに自身のInstagramを更新。手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】31歳AKB48メンバー「美味しそう」と話題の手作り本格飲茶
岩立は「お料理配信したよー」とつづり、写真を複数枚投稿。岩立のYouTubeチャンネル「さほたて日和」の撮影のオフショットを公開した。蒸し器に入った出来たてのしいたけ焼売や肉まんを披露し、「肉まんはチーズを入れると結構食べ応えが出るねとマネージャーさんから好評でした」などとコメントしている。
この投稿に「美味しそう」「ヘルシーで良いですね」「YouTube見ますね」「蒸し料理気になってたから作ってみます」「本格的でびっくり」「クオリティ高い」「肉まんや焼売まで作れちゃうの凄い」「オシャレで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳AKB48メンバー「美味しそう」と話題の手作り本格飲茶
◆岩立沙穂、手作りのせいろ蒸し料理披露
岩立は「お料理配信したよー」とつづり、写真を複数枚投稿。岩立のYouTubeチャンネル「さほたて日和」の撮影のオフショットを公開した。蒸し器に入った出来たてのしいたけ焼売や肉まんを披露し、「肉まんはチーズを入れると結構食べ応えが出るねとマネージャーさんから好評でした」などとコメントしている。
◆岩立沙穂の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「ヘルシーで良いですね」「YouTube見ますね」「蒸し料理気になってたから作ってみます」「本格的でびっくり」「クオリティ高い」「肉まんや焼売まで作れちゃうの凄い」「オシャレで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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