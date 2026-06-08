【津波注意報】和歌山・串本で0.2ｍ、小笠原諸島・父島で0.2ｍ 三重・和歌山・奄美・沖縄で微弱な津波観測 気象庁 「津波は今度高くなる可能性。引き続き注意を」
気象庁は、フィリピン付近で発生したマグニチュード８．２と推定される地震で、和歌山・串本で0.2ｍ、東京・小笠原諸島で0.2ｍの津波を観測したほか、鹿児島県奄美市と沖縄で微弱な津波を観測したと発表しました。
津波が観測された場所と時間は、和歌山・串本で午後１時５０分に０．２ｍ、 東京・小笠原諸島の父島で午後１時４６分に０．2ｍです。 鹿児島・種子島熊野で午後１時２１分に０．１ｍです。
このほか微弱な津波が各地で観測されています。
三重県尾鷲で午後１時２０分、和歌山県那智勝浦町で午後１時３１分、 鹿児島県奄美市小湊で午後１時１９分、 沖縄市で午後０時５８分、 石垣島で午後１時１０分微弱な津波を観測しました。 ［現在津波注意報を発表している沿岸］
＜津波注意報＞茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、 相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、 高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、 奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、 宮古島・八重山地方 ＜津波予報（若干の海面変動）＞
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、 東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、 岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、 愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、 長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、 大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部
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