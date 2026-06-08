バカンス中にブラジル代表追加招集!! 友人や家族も準備に奔走、エデルソンがW杯緊急参戦
ブラジルサッカー連盟(CBF)は7日、ブラジル代表DFウェズレイ(ローマ)が前日の国際親善試合・エジプト戦で負傷したためワールドカップメンバーから外れることを発表した。アタランタMFエデルソンを追加招集する。
ブラジルメディア『グローボ』によると、エデルソンは母国のマットグロッソ・ド・スル州にあるカンポ・グランデでオフシーズンを過ごしていたといい、招集される前日にはMFロムロ(ティグレス)の結婚式に参列していたという。地元メディアは「代表に招集される望みはないと考えていたため、リオデジャネイロにパスポートを置いてカンポ・グランデへ向かった」と伝えている。
ところが負傷者の発生に伴い、W杯に臨むことが急遽決まった。エデルソンはアメリカで事前キャンプ中のチームに合流するため、友人に空港があるサンパウロまでパスポートを持ってくるように依頼。妻にはスーツケースの準備をお願いしたようだ。
そうした友人や家族の助けもあって8日のトレーニングから合流できる見通し。昨年3月以来の代表入りでW杯に臨む。
ブラジルメディア『グローボ』によると、エデルソンは母国のマットグロッソ・ド・スル州にあるカンポ・グランデでオフシーズンを過ごしていたといい、招集される前日にはMFロムロ(ティグレス)の結婚式に参列していたという。地元メディアは「代表に招集される望みはないと考えていたため、リオデジャネイロにパスポートを置いてカンポ・グランデへ向かった」と伝えている。
ところが負傷者の発生に伴い、W杯に臨むことが急遽決まった。エデルソンはアメリカで事前キャンプ中のチームに合流するため、友人に空港があるサンパウロまでパスポートを持ってくるように依頼。妻にはスーツケースの準備をお願いしたようだ。
そうした友人や家族の助けもあって8日のトレーニングから合流できる見通し。昨年3月以来の代表入りでW杯に臨む。