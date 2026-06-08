BABYMONSTER新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」配信スタート！MVも公開
BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」が、6月8日より配信スタート。併せてMVも公開された。
■6月10日18時にはパフォーマンスビデオを公開
甘いキーワードとクールなエネルギーの対比で、BABYMONSTERならではの意外な魅力が詰まった新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」。重厚なベースサウンドの上に乗せた中毒性の高いフック、メンバーの爽やかなボーカルとしっかりしたラップが聴く楽しさを倍増させ、今夏を席巻するサマーソングが誕生した。
MVでは、ゴシップをウィットに富んだ風刺で描いた感覚的な演出と、メンバーの堂々とした姿勢を映し出している。書類が舞うオフィスや、レトロなティールームなど多彩なセットが見る楽しさを加え、ポップなカラー感のスタイリングとメンバーの機転の利いた魅力が一体となった。
なお、6月10日18時には、パフォーマンスビデオが公開される。
■リリース情報
2026.06.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」
https://babymonster.lnk.to/SUGARHONEYICETEA_DG
■関連リンク
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/