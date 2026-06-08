BABYMONSTER新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」配信スタート！MVも公開

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BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」が、6月8日より配信スタート。併せてMVも公開された。

■6月10日18時にはパフォーマンスビデオを公開

甘いキーワードとクールなエネルギーの対比で、BABYMONSTERならではの意外な魅力が詰まった新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」。重厚なベースサウンドの上に乗せた中毒性の高いフック、メンバーの爽やかなボーカルとしっかりしたラップが聴く楽しさを倍増させ、今夏を席巻するサマーソングが誕生した。

MVでは、ゴシップをウィットに富んだ風刺で描いた感覚的な演出と、メンバーの堂々とした姿勢を映し出している。書類が舞うオフィスや、レトロなティールームなど多彩なセットが見る楽しさを加え、ポップなカラー感のスタイリングとメンバーの機転の利いた魅力が一体となった。

なお、6月10日18時には、パフォーマンスビデオが公開される。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

https://babymonster.lnk.to/SUGARHONEYICETEA_DG

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/