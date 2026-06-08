お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）が7日放送のニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。双子の子育てを語った。

妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら）が双子を出産したことを先月1日に発表した村上。リスナーから「子供が生まれて高円寺での飲み歩きや路上飲みへの意識は変わりましたか」という質問が寄せられると、村上は「高円寺の町で飲むをやってきた2人（夫婦）ではあるので、いずれはやりたいですけど、子供とかも連れて、子供にジュースかなんか飲ませてやりたいけど、今単独で私が高円寺に飲みに行くことはちょっとやれないなって思っています」と答えた。

村上は「無理ですね」ときっぱり。「僕はだいたい怒られたくないからいろいろなことをやるんですよ。怒られたくないから洗濯していますとか。これは怒られたくないからじゃないんだよ。無理なんだよ、本当に。手が回らない。マジで」と熱弁した。

パーソナリティーのタレントの“みちょぱ”こと池田美優が「生まれてからはゼロですか？」と聞くと、「ゼロですね、もちろん」と即答。「本当に手が足りないの。物理的に。1人抱いて、1人揺れる椅子みたいなバウンサーに寝かせて、足でバウンサーをやりながら、犬と遊んでたもん。単純にもうないじゃん、使える部分が。2人いないと基本的には（無理）。双子だからねっていうのもあるけど」と、双子の育児に奮闘していることを明かした。

現在は子育てが一段落した後に自宅でお酒を飲んでいるという。「妻が飲めるようになったら一緒に飲めたらなって思いますけど」と語った。