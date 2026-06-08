《新作》夢のコラボキタァァァ！！【セブン-イレブン】パケも超絶可愛い♡「スンスン商品」

【セブン-イレブン】では、5月26日より大人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンを実施中。キャンペーンでは、今だけのコラボ商品を販売しており、パンやスイーツは全部で7種類登場しています。そこで今回は、パッケージにも注目のコラボ商品をまとめました

2つの味が楽しめる総菜パン

「スンスンとノンノンのなかよしロール」は、2種類の味を一度に楽しめる総菜パン。1種類はソーセージとコーン、もう1種類はタマゴフィリングとベーコンになっています。2つのミニサイズの総菜パンをくっつけたような形なので、半分で分けてシェアすることも可能。1人で食べたりシェアして食べたり、さまざまな楽しみ方ができそうです。

華やかなスンスンカラーの大福

スンスンのように色鮮やかなブルーが目を引く、「スンスンのふわあっ♪ 食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」。もち生地をマシュマロのようなふわっと食感に仕上げていることから、マシュマロ大福という商品名になっているよう。真っ青な生地に包まれているのは、ミルククリームとブルーベリーソースです。

チョコバナナな色合いも可愛い

「スンスンのもちっと白いどら焼 チョコバナナクリーム」は、バナナクリームとチョコクリームをサンドしたどら焼き。バナナクリームには、チョコフレークが混ぜ込まれているため、クリームとの食感の違いがアクセントになっているはず。

メロンパン × シュークリームの贅沢スイーツ

「スンスンのふわふわクリーム メロンパンシュー」は、メロンパンのように仕上げたシュー生地に、メロンカスタードホイップをたっぷり詰めた、贅沢シュークリーム。筆者も店頭で手に取ってみましたが、パッケージから見えるビジュアルは、まさにメロンパンそのものでした。実食した@sujiemonさんは「生地とホイップの食感が絶妙！」と絶賛しており、見た目でも味でも楽しめるスイーツになっています。

各商品のパッケージにいるスンスンに癒される、【セブン-イレブン】の「スンスン商品」。今回紹介した商品のほかにも、プリン・ドーナツ・総菜パンが販売されているので、気になる人はぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@masaki_19740913様、@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる