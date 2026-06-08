気象庁は、8日午後1時25分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

8日午後1時23分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時6分 0.1m

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・三浦市三崎漁港

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・奄美市小湊

第1波：第１波識別不能 【追加】

観測最大：8日午後1時19分 微弱【追加】

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・沖縄市中城湾港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後0時58分 微弱

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・石垣島石垣港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時10分 微弱



津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。

■小笠原諸島

東京都：小笠原村

■相模湾・三浦半島

神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町

■静岡県

静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

■奄美群島・トカラ列島

鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村

■沖縄本島地方

沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町

■宮古島・八重山地方

沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町

