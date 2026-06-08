BTS・V、白のタンクトップ姿で美肌＆背筋披露 韓国コスメ「TIRTIR」、“ひんやりクールダウン”の新商品発売
7人組グループ・BTSのVがグローバルアンバサダーを務める韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」より、「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」2種が16日より順次発売されることが決定した。
【別カット】BTS・V、タンクトップから美しい背筋ちらり
同商品は、べたつきを抑え、肌トーンを整えるクッション。ひんやりクールダウン効果があり、ワンタッチで朝のメイクをリカバリーしてくれる。
夏の肌にひんやり・サラッ、新感覚液状フェイスパウダー。皮脂コントロールパウダーで余分な皮脂だけをすっきり抑え、サラサラに仕上げる。SPF17 PA+のUVカット効果を兼ね備えているため、メイク直しのたびに追いUVケアができる。液状タイプなので、上から重ねても粉拭きや白浮きの心配なし。
また、アデノシン（整肌成分）、ナイアシンアミド（整肌成分）と8種の植物由来保湿成分が肌を引き締め、月見草花エキス（保湿成分）が夏の気温で受けたダメージやエアコンによる乾燥が気になる肌にうるおいを届ける。
今回発売となるのは、ICY LAVENDER・FROZEN PEACHの2種。ICY LAVENDERは気になる黄ぐすみをカバーし、儚げな透明感を演出。FROZEN PEACHは肌なじみの良いコーラルカラーで血色感をプラスし、ナチュラルにトーンアップしてくれる。
発売に向けて公開されたVのビジュアルは、白のタンクトップ姿で美肌としなやかな腕や背筋を披露している。
【別カット】BTS・V、タンクトップから美しい背筋ちらり
同商品は、べたつきを抑え、肌トーンを整えるクッション。ひんやりクールダウン効果があり、ワンタッチで朝のメイクをリカバリーしてくれる。
夏の肌にひんやり・サラッ、新感覚液状フェイスパウダー。皮脂コントロールパウダーで余分な皮脂だけをすっきり抑え、サラサラに仕上げる。SPF17 PA+のUVカット効果を兼ね備えているため、メイク直しのたびに追いUVケアができる。液状タイプなので、上から重ねても粉拭きや白浮きの心配なし。
今回発売となるのは、ICY LAVENDER・FROZEN PEACHの2種。ICY LAVENDERは気になる黄ぐすみをカバーし、儚げな透明感を演出。FROZEN PEACHは肌なじみの良いコーラルカラーで血色感をプラスし、ナチュラルにトーンアップしてくれる。
発売に向けて公開されたVのビジュアルは、白のタンクトップ姿で美肌としなやかな腕や背筋を披露している。