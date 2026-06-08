▽インターナショナル・プリンセス選手権30分1本

＜王者＞○鈴芽（14分49秒 体固め）桐生真弥●＜挑戦者＞

※リング・ア・ベル。第17代王者が3度目の防衛に成功。

東京女子プロレスは7日、東京・後楽園ホールで「STAND ALONE ’26」を開催し、インターナショナル・プリンセス選手権は王者の鈴芽が桐生真弥を下し3度目の防衛に成功。上原わかなが挑戦の名乗りを挙げ、7・18後楽園での王座戦が決定した。

鈴芽と桐生は同じ2019年デビューで桐生が先輩。桐生いわく、鈴芽は「おじいちゃんと孫のような存在」とのことで、プライベートが仲がいい。桐生は5年半ぶり2度目のインター王座挑戦となった。

開始間もなく、鈴芽がドロップキックで場外に落とし、プランチャを狙うも自爆。桐生は観客席のイスに寝かせて謝罪式ニードロップ。さらに場外でサイドバスターを決める厳しい攻め。鈴芽も場外でフェースクラッシャーをやり返した。リングに戻ると、桐生は謝罪式監獄固めで絞め上げた。鈴芽はドロップキック連発から、コーナーを利したフェースクラッシャー。桐生は逆エビ固めもエスケープ。鈴芽はスタンド式ハチノス・エイトノット、ミカヅキ流星群と攻め立てた。桐生はサイドバスターからエルボーを打ち込むも、鈴芽はカウンターのリング・ア・ベルを一閃。桐生はセカンドロープからダイビング謝罪式ニーも自爆。鈴芽はトップロープを走ってフェースクラッシャー、リング・ア・ベルで粘る桐生を仕留めた。

試合後、上原が現れ「鈴芽さんは以前、『ねくじぇね』の密着のインタビューで、わかなはすごくハングリー精神があるって言ってくれましたよね？ 私は今、その時と比べても、ずっとずっと、お腹が空いてます！ 鈴芽さんの持つそのベルト、ペロッと完食したいです！ 鈴芽さんのその持つベルトに挑戦させてください！」とアピール。鈴芽は「ハングリー精神大好きだし、私はわかなの大食いを生で見てみたかったんだよね。でも、食べきれるかな？ わかなが食べきれないくらい、でっかいベルトを守ってるつもりだよ。それでも、食べるって言うなら、次の7月18日の後楽園ホールでタイトルマッチやろう！」と快諾した。

バックステージで鈴芽は「いつも仲良く一緒にいる人と、こうやって向き合い続ける時間は初めてだなって思うし。すごい私はしんどかった。やっぱり隣で喋りたいよ。でも、たまにはいいなと思いました。これからもずっと日常を過ごしてくれるなら、また特別な日をいつかやりましょう。最近気づいたんですけど、真弥さんのプロレスラーとしての強さだったり、アイアンマン（ヘビーメタル級王座）で露わになってたベルトへの恐ろしいほどの執着心とか、そういうプロレスラー桐生真弥を観戦してて応援してたんです。だから正直今日のアレも、ちょっとうれしくなってしまいました」と笑み。上原が次期挑戦者に決まったが「わかなが知らない、まだ計り知れないくらい、このベルトは大きいものだと私は思ってるので。大食い完食させません！」と必勝を期した。

▼桐生真弥「負けちゃった。でも正直楽しかった。鈴芽って、めちゃくちゃ強いって分かってて。でも、1対1でぶつかることが、もうずっと何年もなかったから、すごい血が騒ぎました。私はこれから試合後の特典会をして、そして鈴芽をご飯に誘いたいなとか思ったりしてます。悔しいです」

▼上原わかな「3月に（プリンセスタッグの）ベルト落としてしまって。この先どうしようかたくさん悩みました。シングルをやっていくうちに、どんどんシングルのベルトが欲しくなってしまって。タッグに挑戦するか、シングルに挑戦するか悩んだ結果、やっぱりシングルのベルトが欲しい気持ちがどんどん燃え上がってきて、鈴芽さんに挑戦表明をした形になります。私は今、本当にお腹が空いていて。鈴芽さんは以前、わかなは大食いもそうだけど、プロレスに対してもハングリー精神がすごいって言ってくれたんです。今はそのハングリー精神もお腹も本当に空いてるので。鈴芽さんがどんなにすごいデカ盛りだったとしても、私がペロッと完食してベルトを奪いたい」