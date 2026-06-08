元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 加護亜依 】 ゴルフウエア姿に ファン反響 「美スタイル」「めっちゃ似合ってる」「最高に素敵なママ」



加護亜依さんは「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、加護亜依さんが、家族とゴルフを楽しむ姿が見て取れます。

続けて「娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました❤❤❤」と、綴っています。









この投稿にファンからは「ウェアーめっちゃ似合ってるー 可愛い」・「美スタイル」・「最高に素敵なママ〜かっこいい親子〜」・「nice shot」などの反響が寄せられています。





【 加護亜依さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

元モーニング娘。

歌手・タレントとして現在では活躍

Instagram25.3万フォロワーでファッションや日常を発信。





2025年10月「ロンドンハーツ」17年ぶり出演で話題となり、「くりぃむナンタラ」「あちこちオードリー」「ぐるナイ」などバラエティ番組に活発出演。

2025年11月23日、故郷・奈良の大和高田さざんかホールで「加護亜依 born 奈良〜25年目のただいま〜」を開催。

現在も精力的に芸能活動を続けており、ファンからの支持も厚い。







【担当：芸能情報ステーション】