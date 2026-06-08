友人のチケット代「1万2000円」を私のカードで立て替えました。後日“PayPay”で送金されましたが、現金で返してほしいと言うのは細かすぎるのでしょうか…？

PayPayで返済されても金額は同じなのに不満を感じる理由

友人が約束どおり1万2000円を返済したのであれば、金額だけを見ると損をしているわけではありません。そのため、「何が問題なのか分からない」と考える人もいるでしょう。

しかし、不満を感じる理由は金額ではなく、お金の使い勝手の違いにあると考えられます。

現金であれば、どの店でも使えますし、銀行口座への入金や他の支払いにも自由に利用できます。一方で、PayPay残高は利用できる場所が限られる場合があります。また、残高の種類によっては銀行口座へ出金できなかったり、手数料が発生したりするケースもあります。

そのため、立て替えた側からすると、「本来は自由に使えるお金だったのに、使い道が限定された形で返された」と感じることがあります。

また、心理的な面も無視できません。クレジットカードで支払った場合、後日カード利用代金として銀行口座から引き落とされます。そのため、「実際に現金が必要になる支払いなのに、電子マネーで返された」という意見を持つ人もいるでしょう。

こうした不満や悩みを抱える人は少なくなく、返済方法への認識の違いから生まれることが多いと考えられます。



現金で返してほしいと伝えるのは細かすぎる？

結論からいえば、現金で返してほしいと伝えること自体は細かすぎることではないといえます。借りたお金を返す際は、本来であれば相手が受け取りやすい方法を選ぶことが望ましいからです。

例えば、友人が事前に「PayPayで返しても大丈夫？」と確認し、ご自身が了承していたのであれば問題はありません。しかし、確認なしに一方的に送金された場合は、「現金で返してほしかった」と感じても不自然ではありません。

もちろん、友人に悪気があったとは限りません。最近はキャッシュレス決済が普及しており、現金を持ち歩かない人も増えています。そのため、「PayPayで送れば十分だろう」と考えた可能性もあります。

大切なのは、相手を責めるのではなく、自分の希望として伝えることです。

例えば、「今回は受け取るけれど、次からは現金で返してもらえると助かる」といった言い方であれば、角が立ちにくいでしょう。

友人関係では金額以上にコミュニケーションが重要です。自分の考えを伝えることは決してわがままではありません。



友人との立て替えでトラブルを防ぐためのポイント

お金の貸し借りで生じるトラブルの多くは、返済方法や返済時期を事前に決めていないことが原因です。

チケット代や旅行代金などを立て替える場合は、支払う前に「後で現金でお願いね」や「PayPayで送ってくれれば大丈夫だよ」と一言伝えておくと安心です。

特に1万円を超える金額になると、人によってお金の価値観が大きく異なります。自分にとっては気にならないことでも、相手にとっては重要な問題である場合があります。

また、複数人分のチケット代や宿泊費をまとめて支払う場合は、返済方法をグループ内で共有しておくと誤解を防げます。

友人同士だからこそ曖昧にしてしまいがちですが、お金に関する約束は明確にしておくほうが結果的に良好な関係を維持しやすくなるでしょう。



立て替え時の返済方法は事前に決めておくことが大切

友人のチケット代1万2000円をカードで立て替えた後にPayPayで返済された場合、金額が同じであっても不満を感じることは珍しくありません。現金とキャッシュレス決済では使い勝手が異なるためです。

そのため、「現金で返してほしい」と思うこと自体は決して細かすぎるわけではありません。ただし、相手も悪意なくPayPayを選んだ可能性があるため、感情的にならずに自分の希望として伝えることが大切です。

今後同じような場面があれば、立て替える前に返済方法を確認しておくことをおすすめします。事前にルールを決めておけば、余計なモヤモヤを抱えることなく、お互いが気持ちよくやり取りできるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー