「半年間声が出ず、仕事を続けられるか…」『パラサイト』女優、甲状腺がん闘病時を回想

映画『パラサイト 半地下の家族』に出演した女優パク・ソダムが、甲状腺がん闘病時の心境と女優業について打ち明けた。

去る6月7日、韓国で放送された朝鮮放送『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）にはパク・ソダムが出演し、京畿道（キョンギド）楊平（ヤンピョン）に向かった。

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同日、漫画家のホ・ヨンマンは、パク・ソダムのがん闘病に言及し、「がんのようなものは、年を重ねてからできるものではないか。だが、若くしてそのようなことが起きた」と、いたたまれない気持ちを伝えた。

パク・ソダムは、「すごく怖かった」として、「もともと人と会うのが好きな性格だが、ある瞬間『人に会いたくない』と思うようになった」と当時を振り返った。

（写真提供＝OSEN）パク・ソダム

それとともに、「いつも当たり前だと思っていた自分の声だが、手術後に声が出なかった6カ月間、本当にいろいろなことを考えた」として、「自分が果たして俳優を続けられるだろうかと思った。俳優は、多様な声を表現できなければならないのに、それができないと思うと、とても萎縮した」と当時の心境を伝えた。

2021年、パク・ソダムは健康診断を通じて、甲状腺がんが発覚した。彼女は、「手術後、今までやったことのないことをしてみようと思い、34日間、1人でヨーロッパを旅した」と語った。

（写真＝朝鮮放送）パク・ソダム

彼女は、「アイスランドでオーロラも見て、レンタカーで1カ月近く旅行した」として、「その時間を通じて、自分をより大切にし、愛する方法を学ぶようになった」と明かした。

◇パク・ソダム プロフィール

1991年9月8日生まれ。韓国芸術総合学校演劇院を卒業後、2013年に短編映画でデビュー。2015年の映画『プリースト 悪魔を葬る者』で計7つの賞を獲得し、2019年の映画『パラサイト 半地下の家族』では、ソン・ガンホ演じるキム・ギテクの娘キム・ギジョン役を熱演して「第26回全米映画俳優組合賞」映画部門キャスト賞を受賞。カンヌ国際映画祭にも出席した。2021年12月に甲状腺乳頭がんが発覚するも、手術、療養を終え、2022年5月の「第58回百想（ペクサン）芸術大賞」で復帰した。韓国芸術総合学校の同期キム・ゴウンと顔が似ていることでも有名。