藤田ニコル、お宮参りを報告 娘抱っこした和服ショットに反響「すっかりお母さんの顔」「すごく素敵」
【モデルプレス＝2026/06/08】モデルの藤田ニコルが6月7日、自身のInstagramを更新。娘を抱っこしたお宮参りの様子を公開した。
【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「綺麗なママ」と話題のお宮参りショット
藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と報告し、Dream Ayaが撮影したという神社での写真を公開。ベビードレスを着た娘を淡い色合いの着物姿の自身が抱っこし、娘を愛おしそうに見つめたりカメラに笑顔を向けたりしているショットとなっており、「最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と近況もつづっている。
この投稿に、ファンからは「すっかりお母さんの顔になってる」「綺麗なママ」「お着物がすごく素敵」「幸せいっぱい」「表情が柔らかくて愛情に溢れてる」などと反響が寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「綺麗なママ」と話題のお宮参りショット
◆藤田ニコル、お宮参りショット公開
藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と報告し、Dream Ayaが撮影したという神社での写真を公開。ベビードレスを着た娘を淡い色合いの着物姿の自身が抱っこし、娘を愛おしそうに見つめたりカメラに笑顔を向けたりしているショットとなっており、「最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と近況もつづっている。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっかりお母さんの顔になってる」「綺麗なママ」「お着物がすごく素敵」「幸せいっぱい」「表情が柔らかくて愛情に溢れてる」などと反響が寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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