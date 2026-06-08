日本ツアー控えるILLIT、活動終了後も勢い止まらず！『It's Me』で音楽番組“2冠”達成

ILLITが、新曲『It's Me』の活動終了後も止まらない勢いを見せている。

ILLITの新曲『It's Me』が、6月7日に放送されたSBS「人気歌謡」で1位を獲得した。6日のMBC「ショー！K-POPの中心」に続き、2日連続でトロフィーを手にし、音楽番組2冠を達成した。

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『It's Me』は驚異的なロングヒットを記録している。4月30日のリリース以降、現在まで韓国主要音楽配信プラットフォームのリアルタイムチャート上位を維持し、安定した人気を誇っている。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ILLIT

特にMelon「TOP100」やBugsなどの主要チャートには、『It's Me』だけでなく、前作の『Magnetic』や『NOT CUTE ANYMORE』もそろってランクイン。ILLITの強力な音源パワーを改めて証明した。

日本市場での存在感も際立っている。Billboard JAPAN最新チャート（6月3日付）では「ストリーミング・ソング」で6位、「Hot 100」で8位を記録。また、オリコン「週間ストリーミングランキング」（6月8日付）でも7位にランクインした。これらはいずれも集計期間内の海外アーティスト楽曲として最高順位であり、ILLITが日本でも圧倒的な人気を集めていることを示している。

ILLITは、テクノジャンルをトレンディに再解釈した『It's Me』を通じて、高い中毒性とパワフルなパフォーマンスを披露。大衆性と話題性を同時に手にしたと評価されている。

なお、ILLITは、6月から7月にかけて初の日本ツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in JAPAN」を開催する。愛知、大阪、福岡、兵庫、東京の5都市で全11公演が行われる今回のツアーは、全公演の一般指定席が早々に完売。熱い反響を受けて視界制限席やスタンディング席も追加販売されるなど、日本での確かな人気を改めて証明した。

活動のたびに驚異的な記録を打ち立てているILLITが、初の日本ツアーを通じてどのような成長ストーリーを描くのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。