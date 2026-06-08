美人インフルエンサー・Mumeixxx、金髪の母親顔出し 2ショットに驚きの声「若くてびっくり」「姉妹にしか見えない」
【モデルプレス＝2026/06/08】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が6月6日、自身のInstagramを更新。母親の顔出しショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「天使みたい」美脚全開ミニワンピ姿
Mumeixxxは「お母さんとカラオケきた」とつづり、カラオケボックスの廊下で撮影した写真を投稿。頬に手を添えた金髪の母親と、ピースサインをして顔を寄せ合う微笑ましい2ショットを披露した。
この投稿には「お母様若くてびっくり」「美人姉妹にしか見えない」「親子揃って美肌で美人」「やっぱり似てる」「遺伝子すごい」「仲良し親子で素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「天使みたい」美脚全開ミニワンピ姿
◆Mumeixxx、金髪の母親と顔出し2ショット
Mumeixxxは「お母さんとカラオケきた」とつづり、カラオケボックスの廊下で撮影した写真を投稿。頬に手を添えた金髪の母親と、ピースサインをして顔を寄せ合う微笑ましい2ショットを披露した。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿には「お母様若くてびっくり」「美人姉妹にしか見えない」「親子揃って美肌で美人」「やっぱり似てる」「遺伝子すごい」「仲良し親子で素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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