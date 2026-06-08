巨人・則本昂大投手（３５）が９日の楽天戦（楽天モバイル最強）で古巣と初対決する。登板前日の８日はジャイアンツ球場で田中将らと最終調整。仙台での交流戦に向け「２年に１回しかないところで投げるチャンスが巡ってきた、というのはすごくうれしい。特別な感情がありますけど、しっかりとチームが勝てるピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。

チームは２分けを挟んで４連勝中。「個人的な感情を言えば楽しみはあるんですけど、それを出している余裕はないので。チームの状態がいいので、勝てるように」と繰り返し強調した。その中で、「１３年間投げてきた場所。自分を成長させてくれた場所ですし、それをずっと後押してくれたのはファンの皆さんなのですごく感謝の気持ちがありますし。ただ、今はジャイアンツの一員なので。仙台まで足を運んで応援してくださるジャイアンツファンの皆さんのために。まずはそこを第一に明日はやりたいと思います」と視線を鋭くした。

前回２日のオリックス戦（東京ドーム）は６回途中２失点と好投。待望の移籍後初勝利を手にした。楽天で対戦したい打者を問われると３月のオープン戦同様に浅村の名を挙げた。「アサはライオンズ時代もたくさん対戦してきたし、同じチームメートになってたくさん助けてもらった仲間でもある。同学年でもあるのでね。そこはすごい楽しみではあります。まずは、相手の打線をどう抑えるかを頭に置いて臨みたい」と自身２連勝に燃えた。