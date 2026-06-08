【POP UP PARADE SP 沢田綱吉＆リボーン】 受注期間：6月8日～7月8日 11月 発売予定 価格：10,800円

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーが手掛ける、男性キャラクターに特化したブランド「ORANGE ROUGE（オランジュ・ルージュ）」は、フィギュア「POP UP PARADE SP 沢田綱吉＆リボーン」を11月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は10,800円。

本製品は、TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」より、沢田綱吉とリボーンを、今までの「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするフィギュアシリーズ「POP UP PARADE SP」で商品化したもの。

2体がセットになったスペシャルなフィギュアとなっており、額や両手に纏う炎のエフェクトや、衣装、装飾品までも細やかに造形されている。

「POP UP PARADE SP 沢田綱吉＆リボーン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約240mm

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。