◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）

念願の東京ドームのマウンドを楽しんだ。先発した今秋のドラフト候補の天理大・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）が７回２失点で初勝利を挙げた。

「投げやすかったです。（マウンドが）硬いので…」と笑みがこぼれた。試合中も笑顔だった。捕手のサインに首を振る際にも笑顔だった。「全国でできることはそんなにないので、一戦一戦楽しもうと。一発勝負で負けられないけれど、自分は楽しんでやりたい。勝手に笑顔が出ていました」と語った。

大学選手権では１年にベンチ入りも、登板機会なし。先輩の真城翔大（現・ＪＲ西日本）の西南学院大戦でのノーヒットノーランを見守った。２年は春季リーグ戦で５勝無敗と大車輪の活躍で優勝に貢献したが、右肘を痛め選手権では登録メンバーを外れ、スタンドで応援に回った。

「（２年前は投げられなくて）悔しい気持ちもあったが、（先輩たちの姿に）チームを勝たせるのが一番だと思った。今日は勝てたことが一番良かった」。

３回２死満塁のピンチでは押し出し四球を与え１点を失うも後続を絶つ。４回の１死満塁では「インコースの直球で」と狙い通りの投ゴロホームゲッツー。７回２失点。被安打８で三振も４。「変化球を低めに集めることが出来た」と苦しみながらもエースとしての役割を果たした。

三幣（みぬさ）寛志監督は「緊張もあったと思う。内容的には良かった。最少失点で抑えたのは良かった。変化球をしっかり投げ切れていた。（３回は）長打よりは押し出しでもいいよというイメージだったので、打たれるよりは投げきった四球なので問題なかった」と評価した。

今春は２年春に続く５勝無敗を達成。防御率は０・９９と圧倒した。指揮官は「２年の時とは内容も違う。振る舞いもそうだし、エースとしての自覚も十分出てきた」と話した。的場の憧れは元オリックスの金子千尋。「どの変化球でも勝負が出来る。見習っていきたい」。スライダー、フォーク、縦と横の２種類のカットボールを磨いてきた。９日の２回戦では金沢学院大と対戦する。「後ろで投げると思うんですけれど、自分の役割を果たせれば…」。大好きな東京ドームで、また笑顔の力投を見せる。