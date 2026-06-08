TIRTIRの新作クッション登場♡ひんやり涼感で叶える夏のさらツヤ肌

汗や皮脂によるベタつき、メイク崩れが気になる夏。そんな季節にぴったりな新アイテムが、韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」から登場します。2026年6月16日（火）より順次発売される「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」は、ひんやりとした使用感とサラサラな仕上がりを両立した新感覚の液状フェイスパウダー。肌悩みに合わせて選べる2色展開で、夏のベースメイクをより快適にサポートしてくれます♡

ひんやりサラサラの新感覚クッション

価格：2,750円（税込）

「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」は、一般的なフェイスパウダーとは異なり、液状タイプを採用した新しいベースメイクアイテムです。

皮脂コントロールパウダー*1を配合することで、余分な皮脂によるテカリやベタつきを抑えながら、肌表面をなめらかに整えます。

まるでフィルターをかけたような自然な美肌印象へ導き、暑い季節でも快適な肌状態をキープ。

さらに液状タイプならではの密着感により、重ね塗りしても粉っぽくなりにくく、白浮きや粉吹きの心配が少ないのも魅力です。

*1 メイクアップ効果による

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メイク直しとUVケアを同時に叶える

日中のメイク直しで意外と見落としがちなのが紫外線対策です。

「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」は、SPF17 PA+を搭載。メイクの上から重ねるだけでUVケアを補うことができるため、外出先でも手軽に紫外線対策ができます。

また、アデノシン（整肌成分）、ナイアシンアミド（整肌成分）を配合。さらに8種*2の植物由来保湿成分や月見草花エキス（保湿成分）が、エアコンによる乾燥や夏特有の肌ダメージを受けた肌にうるおいを与えます。

メイクアップ効果だけでなく、スキンケア発想も取り入れたハイブリッド処方は、忙しい女性にとってうれしいポイントです♪

*2 カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、ベニバナ花エキス、イタドリ根エキス、コーヒー種子エキス、チャ葉エキス、クリ殻エキス、サンショウ果実エキス

肌悩みに合わせて選べる2カラー

今回発売されるカラーは、透明感重視派と血色感重視派のどちらにも対応する2色展開です。

クールフレッシュブラーフィニッシュクッション01 ICY LAVENDER

黄ぐすみが気になる方におすすめのラベンダーカラー。気になる肌のくすみをカバー*1しながら、透明感あふれる儚げな印象へ導きます。

ラベンダーエキス（保湿成分）配合で、うるおい感のある仕上がりも魅力です。

クールフレッシュブラーフィニッシュクッション02 FROZEN PEACH



自然な血色感*1とトーンアップ効果を求める方にぴったりのコーラルカラー。肌になじみやすく、ナチュラルな明るさを演出します。

モモ果実エキス（保湿成分）配合で、やわらかな印象の肌へ整えます。

カラー：ICY LAVENDER／FROZEN PEACH

容量：15g

販売先：アインズ＆トルぺ／アットコスメ／イオン／ショップイン／ドンキ／ハンズ／PLAZA／ロフト（五十音順）

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。

*1 メイクアップ効果による

夏メイクの新定番として注目

ひんやり感、皮脂ケア、UV対策、スキンケア機能を一つにまとめたTIRTIRの「クールフレッシュブラーフィニッシュクッション」。

暑い季節のメイク直しを快適にしながら、透明感1も血色感1も演出できる頼れるアイテムです。

夏のベースメイクをアップデートしたい方は、ぜひ自分の肌悩みに合ったカラーを選んで取り入れてみてください♡毎日のメイク時間がもっと心地よくなるはずです。