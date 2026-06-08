きょう未明、山形県村山市のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。市内ではきのうもさくらんぼの食害が確認されています。

村山市によりますと、きょう午前０時３０分ごろ、村山市戸沢地域白鳥地区のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。

食害にあったのはさくらんぼの木２本で、枝が折られていることも確認されています。被害の詳しい量はわかっていません。

被害にあった農家が設置していた監視カメラには、体長およそ１メートルのクマ１頭が映っていたということです。

今のところ人への被害は確認されていません。

■別のさくらんぼ畑でも...

また、村山市では、きのう朝早くにも、冨本地域新田地区のさくらんぼ畑でクマによるものとみられる食害が見つかっています。

食害にあったのはさくらんぼの木２本で、詳しい量はわかっていません。

監視カメラはなく、クマの姿は確認されていませんが、枝が折られていたことなどから、クマによるものとみられています。

村山市でクマの目撃や被害の情報が相次いでいるため、今後警察と市がパトロールを実施する予定だということです。