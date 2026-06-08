タレントの小池美由さんが6月8日、インスタグラムを更新。6月3日に第一子となる男の子を出産したことを明かしました。



【写真を見る】【 小池美由 】 第一子男児出産を報告 緊急帝王切開に「波乱で最高な1日」 夫の宮城大樹は分娩室で「自然と涙が落ちました」





投稿では「6/3に男の子が生まれました」と報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と振り返っています。







投稿の中で小池さんは、「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と感謝の気持ちを伝えました。







また、「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」と、夫の元キックボクサーでタレントの宮城大樹さんとともに親として歩んでいく決意も綴っています。







投稿の最後には「最後の写真は、みんなヘトヘト感あってお気に入りです笑 全員、頑張りました」とも添えられています。







また、夫の宮城さんも自身のインスタグラムに「我が家に第一子が誕生しました。先日の朝に陣痛が始まり妻は何時間も頑張ってくれました」と報告しました。







続けて、「分娩室に運ばれる時、中に入った時はなんとも言えない感情になりました。8年前に甥っ子の誕生に立ち会いましたが、やはり自分の妻ではまた違う感情になり自然と涙が落ちました」と綴っています。







この投稿に「うわああぁぁあ！かわいい〜。お疲れ様でした〜」「小池ちゃんも大樹さんもお疲れ様でした」「母子共に無事に産まれてこれて、本当に嬉しいです」「母子ともに健康で何よりです ゆっくり休んでください♪」などの声が寄せられています。

【小池美由さん プロフィール】

1994年1月19日生まれ、神奈川県出身、身長144cm、血液型AB型。

趣味は漫画、アニメ鑑賞、ゲーム、競馬、格闘技観戦

特技は料理、ゴルフ、バドミントン

資格は、栄養士、薬膳コーディネーター



2012年にソロアイドルとしてインディーズデビュー。2014年にメジャーデビューシングル『宇宙かくれんぼ』をリリース。テレビ東京『ゴッドタン』への出演を機にブレイクし、現在はフジテレビ『週末はウマでしょ！』などのテレビ番組、ラジオ、CM、舞台など多方面で活躍中。私生活では2023年3月に元キックボクサーの宮城大樹さんと結婚。今年2月に不妊治療を経て第一子を妊娠したことを発表していました。



【担当：芸能情報ステーション】