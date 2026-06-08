小池美由、第1子男児出産を報告 夫・宮城大樹＆赤ちゃんとの家族3ショット公開「緊急で帝王切開になった」
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの小池美由（32）が6月8日、自身のInstagramを更新。第1子の誕生を報告した。
【写真】32歳元アイドル、生まれたての赤ちゃん＆36歳俳優夫との3ショット
小池は「6／3に男の子が生まれました」と、赤ちゃんと夫で俳優の宮城大樹と撮影した家族3ショットを添えて報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動して でも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と出産を振り返った。
続けて「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と周囲や我が子への感謝をつづり、「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」と親としての新たな決意を表明。また、「最後の写真は、みんなヘトヘト感あってお気に入りです笑」と、宮城が病室の片隅で眠る微笑ましい写真を公開し、「全員、頑張りました」と結んでいる。
小池は2023年3月28日に俳優の宮城と結婚したことを発表。2026年2月11日には、不妊治療を経て第1子を妊娠したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆ 小池美由、第1子出産を報告
小池は「6／3に男の子が生まれました」と、赤ちゃんと夫で俳優の宮城大樹と撮影した家族3ショットを添えて報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動して でも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と出産を振り返った。
◆小池美由＆宮城大樹、2023年に結婚
小池は2023年3月28日に俳優の宮城と結婚したことを発表。2026年2月11日には、不妊治療を経て第1子を妊娠したことを報告していた。（modelpress編集部）
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