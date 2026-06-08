「10回切って倒れない木はない」主題歌の“変化”に「最高の演出」「鳥肌立った」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第9話が、6月7日に放送された。主題歌に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
養母・キョンファ（キム・ジュリョン）は、溺愛する息子のヒスン（キム・ドワン）が裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。意識不明の重体で病院に運ばれたミンソクは、一命を取り留めたものの、車椅子生活を余儀なくされるという過酷な運命に直面することとなった。
その後、実家のリビングで桃子の姉・杏子（入山法子）が桃子（仁村紗和）に「何みてんの？」と尋ねる。桃子は「車椅子で行ける場所まとめ。こういうのあるんだね」「診療所もバリアフリーにしなきゃだな」と、ミンソクの状況に寄り添い、前を向こうと健気にリサーチを重ねていた。
この、切なくも温かい場面で流れていたのが、アーティストのAIが歌う本作の主題歌「It’s You」。第9話の放送では、これまでとは違う韓国語バージョンが初めて劇中で流れ、日韓を舞台にした本作のドラマ展開にシンクロするように響き渡り、登場人物たちの心情をより深く引き立てる演出となった。
韓国語バージョンの「It’s You」が流れたことに、視聴者からは「『いつもと違う！？』ってなって鳥肌立った」「神がかってる」「最高の演出」「ドラマの世界観に合ってて素敵」「切なさが増す」などの反響が届いている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆桃子（仁村紗和）、ミンソク（志尊淳）の運命に寄り添う
養母・キョンファ（キム・ジュリョン）は、溺愛する息子のヒスン（キム・ドワン）が裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。意識不明の重体で病院に運ばれたミンソクは、一命を取り留めたものの、車椅子生活を余儀なくされるという過酷な運命に直面することとなった。
その後、実家のリビングで桃子の姉・杏子（入山法子）が桃子（仁村紗和）に「何みてんの？」と尋ねる。桃子は「車椅子で行ける場所まとめ。こういうのあるんだね」「診療所もバリアフリーにしなきゃだな」と、ミンソクの状況に寄り添い、前を向こうと健気にリサーチを重ねていた。
◆「10回切って倒れない木はない」主題歌が話題
この、切なくも温かい場面で流れていたのが、アーティストのAIが歌う本作の主題歌「It’s You」。第9話の放送では、これまでとは違う韓国語バージョンが初めて劇中で流れ、日韓を舞台にした本作のドラマ展開にシンクロするように響き渡り、登場人物たちの心情をより深く引き立てる演出となった。
韓国語バージョンの「It’s You」が流れたことに、視聴者からは「『いつもと違う！？』ってなって鳥肌立った」「神がかってる」「最高の演出」「ドラマの世界観に合ってて素敵」「切なさが増す」などの反響が届いている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】