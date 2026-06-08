JO1河野純喜、プライベートで親交のあるSTARTOアイドル＆俳優明かす「急に電話がかかってきて」仲睦まじいエピソードも
【モデルプレス＝2026/06/08】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、5日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。プライベートで交流のある人物を明かした。
【写真】JO1メンバーとプライベートで親交のある24歳イケメン俳優
この日の番組で神奈川・横浜でグルメロケを行った河野。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「どういう人と遊んでるの？」と交友関係を尋ねられると「僕もそんなにいる方じゃないと思うんですけど、なにわ男子の大橋和也と俳優の板垣李光人」と話し、プライベートで親しくしている2人の名前を挙げた。
さらに「この前、大橋和也から急に電話がかかってきて。『焼き鳥食べに行きたい』って。和也の行きつけの焼き鳥屋さんに行ったんですけど」と大橋と食事に行ったことを告白。「すっごい高いらしくて。和也が奢ってくれるのかなって思ったら『じゃあ、ジャンケンね』って言って、和也がジャンケン負けて」と仲睦まじい様子がうかがえるエピソードを披露した。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆河野純喜、プライベートで親交のある芸能人
この日の番組で神奈川・横浜でグルメロケを行った河野。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「どういう人と遊んでるの？」と交友関係を尋ねられると「僕もそんなにいる方じゃないと思うんですけど、なにわ男子の大橋和也と俳優の板垣李光人」と話し、プライベートで親しくしている2人の名前を挙げた。
◆河野純喜、大橋和也とのプライベートエピソード
さらに「この前、大橋和也から急に電話がかかってきて。『焼き鳥食べに行きたい』って。和也の行きつけの焼き鳥屋さんに行ったんですけど」と大橋と食事に行ったことを告白。「すっごい高いらしくて。和也が奢ってくれるのかなって思ったら『じゃあ、ジャンケンね』って言って、和也がジャンケン負けて」と仲睦まじい様子がうかがえるエピソードを披露した。（modelpress編集部）
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