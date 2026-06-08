161.36　エンベロープ1%上限（10日間）
160.75　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.34　現値
159.76　10日移動平均
159.75　一目均衡表・転換線
159.11　21日移動平均
158.16　エンベロープ1%下限（10日間）
158.11　一目均衡表・雲（上限）
157.77　100日移動平均
157.72　一目均衡表・基準線
157.47　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.36　一目均衡表・雲（下限）
155.54　200日移動平均

今年最初の介入が入ったとみられる４月３０日の高値１６０．７２円のすぐ上、１６０．７５円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えており、かなり重要なポイントとなっている。