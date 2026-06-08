テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160.75
161.36 エンベロープ1%上限（10日間）
160.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.34 現値
159.76 10日移動平均
159.75 一目均衡表・転換線
159.11 21日移動平均
158.16 エンベロープ1%下限（10日間）
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.77 100日移動平均
157.72 一目均衡表・基準線
157.47 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.36 一目均衡表・雲（下限）
155.54 200日移動平均
今年最初の介入が入ったとみられる４月３０日の高値１６０．７２円のすぐ上、１６０．７５円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えており、かなり重要なポイントとなっている。
160.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.34 現値
159.76 10日移動平均
159.75 一目均衡表・転換線
159.11 21日移動平均
158.16 エンベロープ1%下限（10日間）
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.77 100日移動平均
157.72 一目均衡表・基準線
157.47 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.36 一目均衡表・雲（下限）
155.54 200日移動平均
今年最初の介入が入ったとみられる４月３０日の高値１６０．７２円のすぐ上、１６０．７５円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えており、かなり重要なポイントとなっている。