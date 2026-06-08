テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160.75 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160.75

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161.36 エンベロープ1%上限（10日間）

160.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.34 現値

159.76 10日移動平均

159.75 一目均衡表・転換線

159.11 21日移動平均

158.16 エンベロープ1%下限（10日間）

158.11 一目均衡表・雲（上限）

157.77 100日移動平均

157.72 一目均衡表・基準線

157.47 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.36 一目均衡表・雲（下限）

155.54 200日移動平均



今年最初の介入が入ったとみられる４月３０日の高値１６０．７２円のすぐ上、１６０．７５円にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えており、かなり重要なポイントとなっている。

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