ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「育児と家事サボりすぎじゃない？」妻「仕事も家事も育児も介護も… 夫「育児と家事サボりすぎじゃない？」妻「仕事も家事も育児も介護もワンオペだけど!?」その後の展開が想定外すぎた 夫「育児と家事サボりすぎじゃない？」妻「仕事も家事も育児も介護もワンオペだけど!?」その後の展開が想定外すぎた 2026年6月8日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 家事も育児もほぼノータッチなのに、人目があるところでは優しいふりをする夫…周りからはいい夫に見えているのかもしれません。そんな夫が疲れ切った妻に向かって『癒してあげよっか？』と言い出すのですから、美咲さんの心中はいかほどか…。このひと言をきっかけに、何かが変わっていきそうな予感がしますよね。>>【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？ なぜ結婚した!? 出会った瞬間に違和感…夫との出会いがすでにヤバかった【私が義妹と縁を切った理由 Vol.148】 「大丈夫ですか？」突然声をかけられた主婦はすでに狙われていた!? 忍び寄る甘い罠の正体とは