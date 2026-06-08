「キャミソールかわいすぎて神」GU新作の″サテンアイテム″がSNSで話題。
トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月8日発売の注目の新商品を紹介します。
「色々見たけど安くて形が良い」
紹介するのは、発売前からSNSで注目されている"サテンアイテム"です。上品な光沢感が魅力のサテン素材を使用しています。サテン素材に加え、胸元と裾に施されたレースが上品です。
SNSでは「GUサテンキャミ可愛いです」「色々見たけど安くて形が良い」「キャミソールかわいすぎて神」「ルームウェアにしたくて買った」といった声が寄せられています。
3商品あります。上下で3000円前後とお手頃価格です。
●サテンキャミソール（1490円）
肩紐はアジャスター付きで長さ調節ができます。
●サテンイージーパンツ（1990円）
ストレートシルエットのロングパンツです。左右にポケットが付いています。
●サテンイージーショートパンツ（1290円）
レース付きの裾がポイント。ポケットはありません。
GUには、ほかにもパンツやバッグ、ラウンジセットなど多数の新作が登場しています。あわせてチェックしてみてください。
※画像はGUの公式サイトならびに公式Xアカウント（＠gu_global）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）