「キャミソールかわいすぎて神」GU新作の″サテンアイテム″がSNSで話題。

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月8日発売の注目の新商品を紹介します。

「色々見たけど安くて形が良い」

紹介するのは、発売前からSNSで注目されている"サテンアイテム"です。上品な光沢感が魅力のサテン素材を使用しています。サテン素材に加え、胸元と裾に施されたレースが上品です。

SNSでは「GUサテンキャミ可愛いです」「色々見たけど安くて形が良い」「キャミソールかわいすぎて神」「ルームウェアにしたくて買った」といった声が寄せられています。

3商品あります。上下で3000円前後とお手頃価格です。

●サテンキャミソール（1490円）

肩紐はアジャスター付きで長さ調節ができます。

●サテンイージーパンツ（1990円）

ストレートシルエットのロングパンツです。左右にポケットが付いています。

●サテンイージーショートパンツ（1290円）

レース付きの裾がポイント。ポケットはありません。

GUには、ほかにもパンツやバッグ、ラウンジセットなど多数の新作が登場しています。あわせてチェックしてみてください。

※画像はGUの公式サイトならびに公式Xアカウント（＠gu_global）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）