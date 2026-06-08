ネオマーケティング<4196.T>が５日続伸している。前週末５日の取引終了後に、海外の小売店舗向けに、英語対応可能な自社スタッフが直接実査を行う「海外店頭観察調査」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



海外店頭での消費者調査は、これまで現地パートナーへの委託で実施されることが一般的で、「委託先によって調査の質にばらつきが出る」「設計意図が現場に伝わらず、聞きたいことが聞けていない」といった課題が指摘されている。これに対し同社では、海外の小売店舗において、商品購入を検討している消費者にその場でインタビューを行い、購買理由・比較検討プロセス・棚前行動を把握。これにより、クライアントの課題意識に沿った柔軟なインタビューと正確な品質管理を実現するほか、調査員がその場で深掘りできるため、想定外のインサイトの発見にも対応するとしている。



出所：MINKABU PRESS