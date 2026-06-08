「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でＳＢＩ新生銀行<8303.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



８日の東証プライム市場でＳＢＩ新生銀が続落。２６年３月期の連結純利益は前の期比３４．２％増の１１３４億１５００万円と最高益だった。住宅ローンや法人取引の手数料などが増加した。２７年３月期の税金等調整前純利益は前期比８．１％増の１３２０億円が見込まれている。６月の日銀金融政策決定会合での追加利上げの可能性が浮上するなか、利ざや改善による収益拡大期待が出ている。株価は配当利回りで約３％の水準にあり、再評価余地も指摘されている。



出所：MINKABU PRESS