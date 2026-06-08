キヤノンは6月5日（金）、ミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」のファームウェア（Version 1.3.1）を公開した。Version 1.3.0で確認された不具合の修正が主な更新内容となる。

AFエリアを「全域AF」に設定した状態でタッチ＆ドラッグAFを使用すると、カメラが正常に動作しなくなる場合があった問題を修正した。

Ver.1.3.1はVer.1.3.0の変更内容も引き継いでいる。AF機能「アクション優先」の対応競技にアメリカンフットボールを追加し、ヘルメットやショルダーパッドを装着した選手の検出精度を最適化した。「登録人物優先」機能では横顔や顔の一部が隠れているシーン、小さな顔、子供といった撮影条件での認識性能を高めたほか、同機能がOFFの状態でもトラッキング性能を向上させた。

動画撮影時（P／Tv／Av／M）に「レビュー用AF」を設定できるようになり、露出やAFエリアとの組み合わせが可能になった。ホワイトバランスの色温度を4件まで記憶できる機能も追加された。

このほか、動画記録中の水準器およびグリッド表示、DPRAW撮影への対応、FTP転送のコネクション数設定なども盛り込まれている。