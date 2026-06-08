ツナのうまみと青じその爽やかさが相性抜群！「和風ツナスパゲッティ」


【画像を見る】だしのうまみとシャキシャキ野菜が最後までおいしい！「とりひき肉のゆずこしょうパスタ」

フライパンひとつで手軽に調理できるパスタは、麺に野菜のうまみがぎゅっとつまってやさしい味わいに。別ゆで不要だから、調理の手間も洗い物もぐっと減るのがうれしいですね。野菜もたっぷり摂れるパスタレシピをご紹介します。

■とりひき肉のゆずこしょうパスタ

とり肉のだしで全体がおいしくまとまる♪シャキシャキ野菜がアクセント

とりひき肉のゆずこしょうパスタ


【材料・2人分】

スパゲッティ（1.6mmのもの）…160g

とりひき肉…150g

しめじ…大1/2パック（約70g）

水菜…2/3わ

長ねぎ…2/3本

■煮汁＜混ぜる＞

　しょうゆ…大さじ1〜1と1/2

　ゆずこしょう…小さじ1

　水…2カップ

ごま油

【作り方】

1．しめじはほぐす。水菜は5cm長さに切る。ねぎは 縦半分に切って斜め薄切りにし、水にさらして水けをきる。

2．フライパンにごま油大さじ1を入れ、強めの中火にかける。ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒める。しめじを加えてさっと炒める。

3．煮汁を加え、スパゲッティを半分に折って入れる。ひと煮立ちしたらふたをして弱めの中火にし、時々混ぜながら袋の表示より約2分長めに煮る。

4．ふたを取り、強火で約1分、余分な水分をとばすように炒める。火を止めて、水菜とねぎを加え、ざっと混ぜる。

（1人分530kcal／塩分2.2g、レシピ考案／小林まさみ）

■和風ツナスパゲッティ

おうちによくある食材でパパッと作れる、食欲そそる香り豊かな一品

和風ツナスパゲッティ


【材料・2人分】

スパゲッティ（1.4mm、ゆで時間5分のもの）…160g

ツナ缶…1缶（約80g）

しめじ…1/2パック（約50g）

玉ねぎ…1/4個

青じそ…3〜4枚

めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ1と1/2

塩　ごま油

【作り方】

1．しめじはほぐす。玉ねぎは縦5mm幅に切る。しそは粗く刻む。

2．計量カップにめんつゆを入れ、水を足して2カップにし、フライパンに入れる。スパゲッティを半分に折って入れ、ふたをして強めの中火にかける。煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、しめじと玉ねぎを加える。再びふたをして弱めの中火で約5分蒸しゆでにする。

3．ふたを取ってツナを缶汁ごと加え、強めの中火で水分をとばすように炒める。塩小さじ1/4、ごま油大さじ1/2を加えて炒め、味をみて足りなければ塩で味をととのえる。器に盛り、しそを散らす。

（1人分466kcal／塩分2.7g、レシピ考案／武蔵裕子）

■野菜たっぷりスープパスタ

たっぷりの野菜が、具にもだしにもなる！カラフルで栄養満点のパスタ

野菜たっぷりスープパスタ


【材料・2人分】

スパゲッティ（ゆで時間9分のもの）…160g

ウインナソーセージ…4本

ブロッコリー…1/2個

にんじん…1/2本

新玉ねぎ…1/2個

■スープ

　洋風スープの素（顆粒）…大さじ1/2

　塩…小さじ2/3

　こしょう…少々

　水…4カップ

オリーブ油

【作り方】

1．ブロッコリーは小房に分け、茎は皮を厚めにむいて5mm厚さの輪切りにする。にんじんは皮つきのまま薄いいちょう切りにする。玉ねぎは縦薄切りに、ソーセージは1cm厚さの輪切りにする。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1を強めの中火で熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。ソーセージ、にんじん、ブロッコリーを加え、さっと炒め合わせる。

3．スープの材料を加え、煮立ったらスパゲッティを半分に折って加え、全体を混ぜる。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、時々混ぜながら約8分煮る。ふたを取り、へらなどでブロッコリーを粗く潰す。

（1人分544kcal／塩分3.8g、レシピ考案／小林まさみ）

＊　＊　＊

だしや香味野菜の風味がきいて、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力。あっさりとした軽やかな味付けは、食欲がない日にもおすすめです。ぜひお試しください。

レシピ考案／小林まさみ　武蔵裕子　撮影／竹内章雄　木村拓　澤木央子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美