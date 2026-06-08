別ゆで不要でスピード調理！たっぷり野菜＆風味豊かな「ワンパンパスタ」3品
【画像を見る】だしのうまみとシャキシャキ野菜が最後までおいしい！「とりひき肉のゆずこしょうパスタ」
フライパンひとつで手軽に調理できるパスタは、麺に野菜のうまみがぎゅっとつまってやさしい味わいに。別ゆで不要だから、調理の手間も洗い物もぐっと減るのがうれしいですね。野菜もたっぷり摂れるパスタレシピをご紹介します。
■とりひき肉のゆずこしょうパスタ
とり肉のだしで全体がおいしくまとまる♪シャキシャキ野菜がアクセント
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mmのもの）…160g
とりひき肉…150g
しめじ…大1/2パック（約70g）
水菜…2/3わ
長ねぎ…2/3本
■煮汁＜混ぜる＞
しょうゆ…大さじ1〜1と1/2
ゆずこしょう…小さじ1
水…2カップ
ごま油
【作り方】
1．しめじはほぐす。水菜は5cm長さに切る。ねぎは 縦半分に切って斜め薄切りにし、水にさらして水けをきる。
2．フライパンにごま油大さじ1を入れ、強めの中火にかける。ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒める。しめじを加えてさっと炒める。
3．煮汁を加え、スパゲッティを半分に折って入れる。ひと煮立ちしたらふたをして弱めの中火にし、時々混ぜながら袋の表示より約2分長めに煮る。
4．ふたを取り、強火で約1分、余分な水分をとばすように炒める。火を止めて、水菜とねぎを加え、ざっと混ぜる。
（1人分530kcal／塩分2.2g、レシピ考案／小林まさみ）
■和風ツナスパゲッティ
おうちによくある食材でパパッと作れる、食欲そそる香り豊かな一品
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.4mm、ゆで時間5分のもの）…160g
ツナ缶…1缶（約80g）
しめじ…1/2パック（約50g）
玉ねぎ…1/4個
青じそ…3〜4枚
めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ1と1/2
塩 ごま油
【作り方】
1．しめじはほぐす。玉ねぎは縦5mm幅に切る。しそは粗く刻む。
2．計量カップにめんつゆを入れ、水を足して2カップにし、フライパンに入れる。スパゲッティを半分に折って入れ、ふたをして強めの中火にかける。煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、しめじと玉ねぎを加える。再びふたをして弱めの中火で約5分蒸しゆでにする。
3．ふたを取ってツナを缶汁ごと加え、強めの中火で水分をとばすように炒める。塩小さじ1/4、ごま油大さじ1/2を加えて炒め、味をみて足りなければ塩で味をととのえる。器に盛り、しそを散らす。
（1人分466kcal／塩分2.7g、レシピ考案／武蔵裕子）
■野菜たっぷりスープパスタ
たっぷりの野菜が、具にもだしにもなる！カラフルで栄養満点のパスタ
【材料・2人分】
スパゲッティ（ゆで時間9分のもの）…160g
ウインナソーセージ…4本
ブロッコリー…1/2個
にんじん…1/2本
新玉ねぎ…1/2個
■スープ
洋風スープの素（顆粒）…大さじ1/2
塩…小さじ2/3
こしょう…少々
水…4カップ
オリーブ油
【作り方】
1．ブロッコリーは小房に分け、茎は皮を厚めにむいて5mm厚さの輪切りにする。にんじんは皮つきのまま薄いいちょう切りにする。玉ねぎは縦薄切りに、ソーセージは1cm厚さの輪切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1を強めの中火で熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。ソーセージ、にんじん、ブロッコリーを加え、さっと炒め合わせる。
3．スープの材料を加え、煮立ったらスパゲッティを半分に折って加え、全体を混ぜる。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、時々混ぜながら約8分煮る。ふたを取り、へらなどでブロッコリーを粗く潰す。
（1人分544kcal／塩分3.8g、レシピ考案／小林まさみ）
＊ ＊ ＊
だしや香味野菜の風味がきいて、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力。あっさりとした軽やかな味付けは、食欲がない日にもおすすめです。ぜひお試しください。
レシピ考案／小林まさみ 武蔵裕子 撮影／竹内章雄 木村拓 澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美