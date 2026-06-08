深澤辰哉の新鮮な“デコ出し”にファン歓喜！「まじでイケメン」「ギャップがたまらない」「メロビジュ」「色気がすごい」“芸人”のヘアスタイルを再現し話題

【写真＆動画】カカロニ栗谷のヘアスタイルを再現した深澤辰哉／クレーンゲームに挑戦する姿／普段は前髪を下ろしたスタイルが印象的

『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）の公式Xが更新。深澤辰哉（Snow Man）が、お笑いコンビ・カカロニの栗谷悟史のヘアスタイルを再現した姿が公開され、話題となっている。

■深澤辰哉が再現した“栗谷ヘア”

公開されたのは、6月7日放送の同番組「タイマンクレーンゲームトーナメント」の企画で撮影されたショット。

写真には、紫色のシャツにグレーのベストを合わせたスタイルで、前髪を少し残しておでこをすっきりと出した深澤の姿が収められている。

隣には栗谷の写真も並び、ふたりのヘアスタイルを比較するような構図に。投稿では「栗谷ヘアの弟 #深澤辰哉 さんも素敵でしたね」と紹介されている。

普段は前髪を下ろしたスタイルが印象的な深澤だけに、おでこを見せたヘアスタイルは新鮮な雰囲気だ。

■栗谷を祝福する集合ショット

また別の写真では、トーナメントを制した栗谷を囲み、出演者たちが祝福する集合ショットも公開。ガッツポーズを見せる栗谷を中心に、出演者たちが笑顔で拍手を送っており、深澤は前髪に手を添えながら弾ける笑顔を見せている。

深澤の新鮮なヘアスタイルに、SNSでは「デコ出しかっこよすぎる」「まじでイケメン」「不意打ちのデコ出しで叫んだ」「前髪下ろしてるときとのギャップがたまらない」「メロビジュ」「色気がすごい」などの声が寄せられている。

■クレーンゲームに挑戦する深澤辰哉

なお、同アカウントでは、深澤がクレーンゲームに挑む姿も公開。ゲームの行方を見守る真剣な表情や、企画を全力で楽しむ様子にも注目が集まっている。