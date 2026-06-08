8日13時現在の日経平均株価は前週末比2406.17円（-3.61％）安の6万4181.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は351、値下がりは1186、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は399.05円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が390.2円、アドテスト <6857>が314.97円、ＴＤＫ <6762>が171.47円、キオクシア <285A>が136.57円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を22.93円押し上げている。次いでリクルート <6098>が17.10円、東京海上 <8766>が5.83円、セコム <9735>が5.30円、ＪＴ <2914>が4.46円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は食料で、以下、保険、サービス、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、電気機器が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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