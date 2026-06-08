濡れに強い【高機能 & 洗練ボトムス】で、雨の日もおしゃれを諦めないで

雨の日は、泥跳ねや服の濡れが気になってコーディネートに迷ってしまうもの。そんな悩みを解決してくれるのが、頼れる撥水ボトムスです。機能性だけでなく、シルエットの美しさや着心地の良さを両立した、晴れの日にも愛用したくなる優秀なボトムスが登場しています。

【RHC ロンハーマン】撥水 & UV加工をした【グラミチ】コラボのパラシュートパンツ

「Pants」各\25,300【グラミチ】

【グラミチ】に別注したパラシュートパンツは、撥水性のあるUVカット加工したナイロン100％の素材。マットなコットン調の質感でスポーティすぎない印象に。微バルーンシルエットに裾のドローコードを絞ればすっきりと、トップスによってバランスの調整ができます。耐久性も備えているのでデイリーだけでなく、レジャーシーンなどにも。

【ジャーナル スタンダード】撥水・接触冷感・UVカット・マシンウォッシャブルの四拍子が揃うスラックス

「リネンナイロンストレッチスラックス」\16,500

撥水・接触冷感・UVカット・マシンウォッシャブルの四拍子が揃ったリネンナイロン素材のストレッチスラックス。リネンがブレンドされることでナチュラルな表情が生まれています。シンプルなデザインではき回ししやすく、後ろゴムでリラクシーな着用感。

【センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ】スマートなワイドシルエットのルーズパンツ

「撥水ウエストタックルーズパンツ」各\6,600

撥水機能を搭載した上品な光沢とハリを持つポリエステルツイル素材のパンツ。脚のラインを拾わないワイドシルエットが縦のラインを強調。ゴムウエストながらタックが腰周りをすっきりと見せ、ストレスフリーな着心地を実現しています。

【カランシエル】どんなシーンにもマッチする、便利な多機能素材の着映えスカート

「マルチファンクション ティアード スカート」各\11,000

ティアードデザインが愛らしいスカートは、撥水・接触冷感・紫外線遮蔽効果を持った素材で程よいハリ感があり、シワが気になりづらいのが◎。ゴムウエストでリラックス感があり、落ち感のある腰まわりから裾に向かって程よく広がるシルエットは、動くたびに揺れる軽やかさが魅力です。

才色兼備な撥水ボトムスを取り入れれば、雨の日のお出かけも快適に、スタイリッシュにキマります。梅雨も軽やかな足取りですごして。

※価格はすべて税込みです