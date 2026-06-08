俳優の舘ひろしが８日、東京・神田神社で１９日公開の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の大ヒット祈願イベントを、共演した西野七瀬とともに行った。

公開日が迫り「とにかく無事に事故もなく撮影が終わったことを感謝して、神様に力があればヒットさせていただければうれしい」と白い歯を見せた。

見てもらいたいシーンについて、西野が「フェラーリに乗って（舘演じる）南条を攻め立てるシーンがある。そこはインパクトがあるシーンになっている。舘さんに向かって暴言を言わせていただきました」と紹介。舘は大きくうなずき「私に向かって西野くんがフェラーリで追っかけてきて『バカヤロー』と叫ぶ。それがすごくかわいくていいシーンになった」とご満悦だった。

映画のタイトル「免許返納！？」にかけて、自身が手放したくないものを聞かれると舘は「できればずっとゴルフをできる体力があればいいかな」と想像した。

あいにくの天気だったこの日。写真撮影では報道陣から傘を左手で持つようお願いを受けたが、舘は自身の右側にいる西野のために“相合い傘”を継続。「彼女がぬれちゃうんでね」と気遣うダンディーさを発揮していた。