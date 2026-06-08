Snow Man宮舘涼太、本木雅弘＆青木崇高に特製弁当「黒牢重」差し入れ 速水もこみちとの“夢コラボ”も【出演者一覧】
Snow Man・宮舘涼太が日本各地をめぐる、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露するTBS系『黄金のワンスプーン！』（後10：00）では、16日の放送で“舘様”がお世話になった方へ手料理を届ける「出張ワンスプーン！」企画を届ける。
【番組カット】素敵な笑顔！料理に挑戦する宮舘涼太
19日公開の映画「黒牢城」で共演した本木雅弘と青木崇高のもとを直撃。2人に味わってもらうのは、その名も特製弁当「黒牢重（こくろうじゅう）」。映画のミステリー要素にちなみ、驚きのカラクリとこれまで旅した地域から取り寄せた愛され食材が詰まった「黒」づくしの料理が次々と飛び出す。
さらに、食べ進めると現れる“秘密のメッセージ”など、五感と推理力で味わう舘様流エンターテインメントに本木・青木も大興奮。映画の撮影秘話など、ここでしか聞けないトークも必見だ。
スタジオには、ゲストとして上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が来店。今回は神奈川県小田原市の新たまねぎ「下中たまねぎ」をメイン食材に迎え、誰でも簡単に真似出来る新たまねぎを活かした料理を振る舞う。見どころはなんと言っても、芸能界屈指の料理上手・速水もこみちとの夢のコラボレーション。舘様の料理からインスピレーションを受けた速水が、オリーブオイルを使った即興の創作たまねぎ料理を披露する。
さらに、普段は料理をあまりしないという上川がエプロン姿で厨房に立ち、舘様とパーティータイムなど、見逃せない名シーンが目白押しとなっている。
■『黄金のワンスプーン！』
MC
宮舘涼太（Snow Man）
ゲスト
本木雅弘
青木崇高
ゲスト
上川隆也
速水もこみち
ホラン千秋
進行
平子祐希（アルコ＆ピース）
後藤輝基（フットボールアワー）
【番組カット】素敵な笑顔！料理に挑戦する宮舘涼太
19日公開の映画「黒牢城」で共演した本木雅弘と青木崇高のもとを直撃。2人に味わってもらうのは、その名も特製弁当「黒牢重（こくろうじゅう）」。映画のミステリー要素にちなみ、驚きのカラクリとこれまで旅した地域から取り寄せた愛され食材が詰まった「黒」づくしの料理が次々と飛び出す。
スタジオには、ゲストとして上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が来店。今回は神奈川県小田原市の新たまねぎ「下中たまねぎ」をメイン食材に迎え、誰でも簡単に真似出来る新たまねぎを活かした料理を振る舞う。見どころはなんと言っても、芸能界屈指の料理上手・速水もこみちとの夢のコラボレーション。舘様の料理からインスピレーションを受けた速水が、オリーブオイルを使った即興の創作たまねぎ料理を披露する。
さらに、普段は料理をあまりしないという上川がエプロン姿で厨房に立ち、舘様とパーティータイムなど、見逃せない名シーンが目白押しとなっている。
■『黄金のワンスプーン！』
MC
宮舘涼太（Snow Man）
ゲスト
本木雅弘
青木崇高
ゲスト
上川隆也
速水もこみち
ホラン千秋
進行
平子祐希（アルコ＆ピース）
後藤輝基（フットボールアワー）