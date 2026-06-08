デジタルシルクロードとは、中国政府が推進する巨大経済圏構想「一帯一路」のデジタル版である。2015年に中国政府が発表した公式文書で初めて明文化され、それ以降、一帯一路の核心的な柱として位置づけられてきた。

この構想は、発展途上国を中心とした参加国において次世代のデジタルインフラを構築・普及させることを主たる目的としている。

その活動領域は多岐にわたり、通信インフラの整備、宇宙・衛星ネットワークの拡充、データセンターの建設、そして最先端技術の社会実装という4つの分野が中心となっている。

具体的には、5G（第5世代移動通信システム）の基地局建設や光ファイバー網の敷設、海底ケーブルの設置が進められている。また、中国独自の衛星測位システム「北斗」の利用拡大による高精度な位置情報サービスの提供や、デジタルエコノミーの基盤となるデータセンターの現地建設も含まれる。

さらに、人工知能（AI）を活用したスマートシティ、Eコマース、電子決済システムなどの技術導入も一連のプロジェクトの一部であり、これらはファーウェイやアリババといった中国の主要テクノロジー企業が主導する形で展開されている。

インフラ整備を中国が支援し、地域のデジタル格差を是正

中国がこの構想を強力に推進する背景には、国内の経済的要請と国際的な戦略の双方が存在する。国内的には、自国のテック企業が保有する技術力や生産能力を海外市場へ転向させる狙いがある。

自国主導の技術規格やプラットフォームを標準化することで、将来的な市場での優位性を確保しようという意図も指摘されている。国際的には、既存の欧米主導のインターネット体制に対抗し、各国が自国のネット空間を管理する「サイバー主権」の概念を浸透させる狙いもあるとされる。

デジタルシルクロードは、対象地域によって大きく異なる評価を受けている。アフリカや東南アジア、中央アジアの発展途上国にとっては、経済成長に不可欠なデジタルインフラを比較的安価かつ迅速に確保する手段となっている。

巨額の資金と高度な技術を必要とするインフラ整備を中国が支援することで、地域のデジタル格差が是正され、現地のデジタルトランスフォーメーションが加速するという肯定的な側面がある。

一方で、米国や欧州などの先進国からは強い懸念が示されている。中国製の通信機器や海底ケーブルを通じて機密情報や個人データが中国政府に流出するのではないかという安全保障上のリスクや、AIを駆使した都市監視プラットフォームが権威主義的な政権による市民の監視を容易にするという懸念がその代表例である。

また、インフラ建設に伴う巨額の債務や技術規格の囲い込みにより、参加国が将来的に中国へ過度に依存せざるを得なくなるという指摘もある。

デジタルシルクロードは、発展途上国の近代化を支える強力なエンジンとしての側面を持つと同時に、国際的な地政学および地経学的な主導権争いの舞台でもある。近年は米国による中国ハイテク企業への制裁や、主要7カ国（G7）による代替的なインフラ支援構想の立ち上げなど、国際的なけん制の動きも活発化している。

技術の利便性と安全保障のリスクが表裏一体となる中で、この構想が世界のデジタル秩序をどのように再編していくのか、今後も多角的な視点から注視することが求められる。

文/和田大樹 内外タイムス