グランマーブル、30周年記念で全品対象の送料無料キャンペーンを開催中
マーブルデニッシュ専門店「グランマーブル」は6月1日から、創業30周年特別企画の第2弾として、期間限定で全商品を対象にした「送料無料キャンペーン」を開始した。
6月新発売「アサイーベリー」
期間中、公式オンラインショップおよび直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)にて、1,080円以上を購入すると送料無料になる。なお、北海道と沖縄県への配送は、通常送料の半額が適用される。
送料無料対象となる商品は全商品。6月の新商品である「アサイーベリー」や、6月限定かつオンラインショップ限定の商品「あんバター黒豆」をはじめ、夏に人気の「オレンジマンゴー」も対象となる。
6月限定・オンラインショップ限定「あんバター黒豆」
キャンペーンは、9月30日までの配送分が対象となる。
6月新発売「アサイーベリー」
期間中、公式オンラインショップおよび直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)にて、1,080円以上を購入すると送料無料になる。なお、北海道と沖縄県への配送は、通常送料の半額が適用される。
送料無料対象となる商品は全商品。6月の新商品である「アサイーベリー」や、6月限定かつオンラインショップ限定の商品「あんバター黒豆」をはじめ、夏に人気の「オレンジマンゴー」も対象となる。
6月限定・オンラインショップ限定「あんバター黒豆」
キャンペーンは、9月30日までの配送分が対象となる。