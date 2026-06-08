宇都宮駅のミルクスイーツ専門店で牛乳月間イベント！限定ソフト販売や牛乳の無料試飲
葵乃庄が運営する宇都宮駅のミルクスイーツ専門店「Jersey Mou Mou」は、6月の牛乳月間に合わせ、6月1日から期間限定イベントを開催している。期間は6月14日まで。
よくばりソフトクリーム
期間中は、栃木県在住者や宇都宮駅を利用する人に向け、子どもから大人まで楽しめる特別な企画を実施する。
牛乳月間を盛り上げる限定メニューとして、「よくばりソフトクリーム」(750円)を販売する。ジャージー牛乳を使った濃厚なソフトクリームに様々なトッピングを添えており、口の中でとろける濃厚な味わいを楽しめる。期間中は、店頭では濃厚なジャージー牛乳の無料試飲を実施する。
よくばりソフトクリーム
期間中は、栃木県在住者や宇都宮駅を利用する人に向け、子どもから大人まで楽しめる特別な企画を実施する。
牛乳月間を盛り上げる限定メニューとして、「よくばりソフトクリーム」(750円)を販売する。ジャージー牛乳を使った濃厚なソフトクリームに様々なトッピングを添えており、口の中でとろける濃厚な味わいを楽しめる。期間中は、店頭では濃厚なジャージー牛乳の無料試飲を実施する。