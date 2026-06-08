奈良のブランド苺「古都華(ことか)」を使用したカステラシフォンやソーダを限定販売
黒船は6月下旬まで、奈良県のブランド苺「古都華(ことか)」を使った「黒船ファンク古都華」を販売している。6月3日には、期間限定「古都華ゼリーソーダ」の販売を開始した。
黒船ファンク古都華
「黒船ファンク古都華」(648円)は、濃厚な味わいのブランド苺「古都華」を使ったジャムとなめらかなクリームを詰めたふわふわのカステラシフォン。シフォン生地には、兵庫県産小麦「シロガネコムギ」を使用し、素材の風味を活かしたやさしく上品な味わいに仕上げている。南堀江店、大丸心斎橋店、大阪タカシマヤ、松坂屋名古屋店で販売している。
「古都華ゼリーソーダ」(660円)は、古都華のシロップとゼリーを爽やかなソーダに合わせた一品で、口当たりから余韻まで全体の調和を追求した繊細な配合が特徴とのこと。大丸心斎橋店「QUOLOFUNE LAB.」で販売する。
古都華ゼリーソーダ
黒船ファンク古都華
「黒船ファンク古都華」(648円)は、濃厚な味わいのブランド苺「古都華」を使ったジャムとなめらかなクリームを詰めたふわふわのカステラシフォン。シフォン生地には、兵庫県産小麦「シロガネコムギ」を使用し、素材の風味を活かしたやさしく上品な味わいに仕上げている。南堀江店、大丸心斎橋店、大阪タカシマヤ、松坂屋名古屋店で販売している。
「古都華ゼリーソーダ」(660円)は、古都華のシロップとゼリーを爽やかなソーダに合わせた一品で、口当たりから余韻まで全体の調和を追求した繊細な配合が特徴とのこと。大丸心斎橋店「QUOLOFUNE LAB.」で販売する。
古都華ゼリーソーダ