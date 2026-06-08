京菓子の永楽屋が、宝石のような琥珀糖をのせた夏限定のかき氷「レモンの雫氷」発売
永楽屋は6月1日、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定のかき氷「レモンの雫氷」(1,500円)を発売した。販売は8月下旬まで。
レモンの雫氷
同商品は、味わうだけでなく目でも楽しめるかき氷。かき氷には、広島県瀬戸田産のエコレモンを使用した。レモンの清々しい酸味に、ヨーグルトとクリームチーズのまろやかなコクを重ねており、ほんのり香るはちみつが全体を優しくまとめている。軽やかな後味も特徴とのこと。
かき氷の上には、職人が乾燥具合を細かく見極めて仕上げた季節限定の琥珀糖「レモンの雫」をのせている。広島県瀬戸田産のエコレモンの果汁、果肉、果皮を一粒に閉じ込めた夏限定の琥珀糖で、噛んだ瞬間にみずみずしい香りと爽やかな酸味が広がるという。
レモンの雫
かき氷の上にのせた「レモンの雫」(1,200円〜)も販売している
レモンの雫氷
同商品は、味わうだけでなく目でも楽しめるかき氷。かき氷には、広島県瀬戸田産のエコレモンを使用した。レモンの清々しい酸味に、ヨーグルトとクリームチーズのまろやかなコクを重ねており、ほんのり香るはちみつが全体を優しくまとめている。軽やかな後味も特徴とのこと。
かき氷の上には、職人が乾燥具合を細かく見極めて仕上げた季節限定の琥珀糖「レモンの雫」をのせている。広島県瀬戸田産のエコレモンの果汁、果肉、果皮を一粒に閉じ込めた夏限定の琥珀糖で、噛んだ瞬間にみずみずしい香りと爽やかな酸味が広がるという。
レモンの雫
かき氷の上にのせた「レモンの雫」(1,200円〜)も販売している