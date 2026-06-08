◇バドミントン インドネシアオープン2026(2日〜7日、ジャカルタ)

バドミントンの「インドネシアオープン2026」が7日まで行われ、女子ダブルスでは福島由紀＆松本麻佑ペアの「フクマツペア」が優勝。女子シングルスの山口茜選手が準優勝しました。

女子ダブルスはフクマツペア(世界ランク5位) は準決勝で保原彩夏/廣上瑠依ペアと日本人対決を行い、2-0(21-12、21-12)とストレート勝利を飾ると、決勝は世界ランク1位の中国のリュウ・シェンシュ／タン・ニンペアと対戦。最終ゲームまでもつれた戦いは2-1(21-15、18-21、21-18)でフクマツペアが初優勝となりました。

女子シングルスは世界ランク3位の山口茜選手が世界ランク1位の韓国のアン・セヨン選手に挑みます。昨年の同大会では準決勝で激突。山口選手はストレート負けを喫していました。今年は決勝でぶつかり、第1ゲームでデュースで粘るも先取され、第2ゲームは中盤からリードを広げられ最後は5連続ポイントで、0-2(21-23、12-21)で敗れ、山口選手は準優勝で終えました。

▽日本選手入賞■女子シングルス準優勝:山口茜ベスト8:宮崎友花■女子ダブルス優勝:福島由紀/松本麻佑ペア3位:保原彩夏/廣上瑠依ペアベスト8:中西貴映/岩永鈴ペア■男子シングルスベスト8:田中湧士■男子ダブルスベスト8:保木卓朗/小林優吾ペア