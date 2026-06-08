L.N.JAPONが運営する「LENOTRE〈ルノートル〉」は6月1日より、新商品「キッシュ・ロレーヌ」をルノートル全店舗にて発売した。

各店舗で毎日焼き上げ、12時頃より販売

「LENOTRE〈ルノートル〉」は、パリ最高峰メゾンのひとつ。「キッシュ・ロレーヌ」は、フランス・アルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統料理として親しまれてきた料理で、麻布台ヒルズ店でアフタヌーンティーのサレとして提供している。大変好評であることから、単品で商品化した。

今回販売する商品は、アフタヌーンティーで提供しているサイズよりも大きく作られており、食事としても満足感のある一品に仕上げている。卵の風味豊かなアパレイユ（卵液）にベーコンとチーズを合わせ、パイ生地で包んで焼き上げる。商品は各店舗にて毎日焼き上げ、12時頃より販売する。

食事としても満足感のある「キッシュ・ロレーヌ」

価格はテイクアウトが756円、店内飲食が770円。