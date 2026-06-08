ルノートル、毎日店舗で焼き上げるフランスの伝統料理「キッシュ・ロレーヌ」を発売
L.N.JAPONが運営する「LENOTRE〈ルノートル〉」は6月1日より、新商品「キッシュ・ロレーヌ」をルノートル全店舗にて発売した。
各店舗で毎日焼き上げ、12時頃より販売
「LENOTRE〈ルノートル〉」は、パリ最高峰メゾンのひとつ。「キッシュ・ロレーヌ」は、フランス・アルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統料理として親しまれてきた料理で、麻布台ヒルズ店でアフタヌーンティーのサレとして提供している。大変好評であることから、単品で商品化した。
今回販売する商品は、アフタヌーンティーで提供しているサイズよりも大きく作られており、食事としても満足感のある一品に仕上げている。卵の風味豊かなアパレイユ（卵液）にベーコンとチーズを合わせ、パイ生地で包んで焼き上げる。商品は各店舗にて毎日焼き上げ、12時頃より販売する。
食事としても満足感のある「キッシュ・ロレーヌ」
価格はテイクアウトが756円、店内飲食が770円。
各店舗で毎日焼き上げ、12時頃より販売
「LENOTRE〈ルノートル〉」は、パリ最高峰メゾンのひとつ。「キッシュ・ロレーヌ」は、フランス・アルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統料理として親しまれてきた料理で、麻布台ヒルズ店でアフタヌーンティーのサレとして提供している。大変好評であることから、単品で商品化した。
食事としても満足感のある「キッシュ・ロレーヌ」
価格はテイクアウトが756円、店内飲食が770円。