Ｊ１京都は８日、２６ー２７年シーズンより、ランコ・ポポヴィッチ氏（５８）がトップチームの監督に就任することが決まったと発表した。京都は百年構想リーグをもって、５シーズン半指揮を執った者貴裁氏が退任していた。なお、者氏は浦和の監督就任が決定的となっている。

ポポヴィッチ氏は２００６年に広島のコーチとして初来日し、その後は監督として大分、町田、ＦＣ東京、Ｃ大阪で指揮を経験。直近では、２４年に鹿島の監督に就任していた。ポポヴィッチ氏といえば、選手がいいプレーをしたときに出る口癖、「ブラボー！」。町田時代には当時高卒２年目のサイドバックだった現日本代表ＭＦ佐野海舟をボランチにコンバートして才能を開花させると、２４年の鹿島時代にはストライカーとして伸び悩んでいたＭＦ知念慶をボランチにコンバートし、同年のベストイレブン獲得を後押しした。

「京都サンガＦ．Ｃ．ファミリーの皆様、こんにちは。ポポヴィッチです。日本に初来日してから２０年が経ちます。京都サンガＦ．Ｃ．のような歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができる事を、本当に言葉にできないくらい嬉しく思っています。これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くして沢山の勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです。これから素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！皆様にお会い出来る事を楽しみにしています。『京都サンガ、共に戦おう！』」とコメントした。