俳優の柄本佑が７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。ある時期、父で俳優の柄本明からのメールを無視し続けていたことを明かした。

佑は中学生だった２００３年公開の映画「美しいキリシマ」で俳優デビューした。

父の明や、母で２０１８年に亡くなった女優・角替和枝さんからのデビュー作の反応を問われ、父が１週間ほど前に偶然デビュー作を改めて鑑賞したと話し、「『お前、あれで辞めときゃ伝説だったのになあ。続けちゃってるもんなあ』って言われて。『うるせえな！』みたいな（笑）」と親子のやりとりを明かした。

ＭＣの山崎育三郎から「伝説だったというのは？」と真意を問われると、「要するによかったらしいです。『佑、全部やっちゃってるもんな』みたいに言われて。『あれで辞めときゃ、お前伝説になれたのに』って」と答えると、ＭＣの井桁弘恵が「すごい。めちゃくちゃ褒め言葉！」と感激した。

山崎が「毎回、作品は見てもらえるんですか？」と聞くと、佑は「良かったときは連絡なし。悪かったときはメールで『もう辞めろバカ！』とか」と明かすと、井桁が「え〜！」と驚くと、山崎も「怖っ！」と思わずひるんだ。

佑は「ある時期は、もう柄本明っていうメールが来ると、まず削除するっていう。（中身を）開かず」と確認しないまま消去したと話して、スタジオの笑いを誘っていた。